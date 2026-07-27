Polizei Homberg

POL-HR: Garageneinbrüche in Bad Zwesten - Kriminalpolizei prüft Tatzusammenhang und sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.07.2026:

Bad Zwesten

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Bad Zwesten mehrere Garagen gewaltsam geöffnet und hierbei hochwertige Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise.

Die erste Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 25.07.2026, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 26.07.2026, 19:00 Uhr, in der Goethestraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam eine verschlossene Garage und entwendeten daraus mehrere Akku-Werkzeuge im Gesamtwert von rund 1.000, - Euro.

Zu weiteren Garageneinbrüchen kam es in der Zeit von Samstagabend, 25.07.2026, 21:00 Uhr und Sonntagmorgen, 26.07.2026, 06:45 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße. Auch hier verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei verschlossenen Garagen. Aus diesen entwendeten sie ein hellgrünes E-Bike der Marke Trek, Modell Powerfly sowie ein weißes E-Bike der Marke Focus, Modell Thron und einen dazugehörigen Kinderfahrradanhänger.

Der entwendete Anhänger wurde nach Angaben eines Geschädigten heute Morgen gegen 09:30 Uhr in einem Vorgarten eines Nachbargrundstücks, etwa drei Häuser vom Tatort entfernt, wieder aufgefunden.

Der entstandene Schaden wird in diesem Fall auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Homberg prüfen derzeit, ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit einer der beiden Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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