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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in einen Gewerbebetrieb mit angrenzendem Wohnbereich - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.07.2026:

Ottrau

Unbekannte Täter brachen am Freitagmorgen, 24.07.2026, gegen 05:55 Uhr, in einen Gewerbebetrieb mit angrenzendem Wohnbereich in der Straße "Am Bahnhof" in Ottrau ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu den Betriebsräumen. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und öffneten im Verkaufsbereich gewaltsam eine Kasse, aus der sie Bargeld entwendeten.

Anschließend durchwühlten die Täter Schränke in den Büro- und Aufenthaltsräumen sowie in dem angrenzenden Wohnbereich. Dabei entwendeten sie weiteres Bargeld aus einem Büroschrank und einem Portemonnaie.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Straße "Am Bahnhof" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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