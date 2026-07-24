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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in brandgeschädigtes Einfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.07.2026:

Borken/Hessen

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 22.07.2026, 12:00 Uhr und Donnerstag, 23.07.2026, 12:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße in Borken eingebrochen.

Bei dem Einfamilienhaus handelt es sich um das Wohnhaus, das am Mittwoch bei einem Brand erheblich beschädigt wurde und seitdem unbewohnbar ist. Wir berichteten hierüber unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6319450.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Täter den Zeitraum zwischen dem Abrücken der Einsatzkräfte und dem Eintreffen des Hauseigentümers für den Einbruch.

Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters in der Kellertür Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie mehrere Räume im Keller sowie im Erdgeschoss. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem ein Baustellenradio (Makita), einen Akkuschrauber (DeWalt), eine Schlagbohrmaschine (Bosch) sowie ein Parfüm (Dior). Der Wert des entwendeten Diebesguts liegt nach ersten Schätzungen bei rund 700,- Euro.

Anschließend verließen die Täter das Gebäude durch eine Terrassentür im Erdgeschoss und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des brandgeschädigten Hauses beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 bei der Polizei zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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