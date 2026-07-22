Polizei Homberg

POL-HR: Erstmeldung: Wohnhausbrand in Borken - Ursache derzeit noch unklar

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.07.2026:

Borken/Hessen

Am heutigen Vormittag kam es gegen 10:00 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße in Borken.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand das Dachgeschoss des Gebäudes beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Vor Ort wurde ein Bewohner des Hauses angetroffen, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude aufhielt und nach eigenen Angaben durch Knistergeräusche geweckt wurde. Er konnte das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude.

Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache wurden vom zuständigen Fachkommissariat 10 der Kriminalpolizei Homberg übernommen und dauern an.

Das Einfamilienhaus ist aufgrund der Brandschäden derzeit nicht mehr bewohnbar.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 200.000, - Euro beziffert.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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