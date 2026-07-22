Polizei Homberg

POL-HR: Gräberdiebe stehlen Messingschalen - Polizei sucht Zeugen und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.07.2026:

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 18.07.2026, 09:00 Uhr, bis Dienstag, 21.07.2026, 09:00 Uhr, auf dem Friedhof in der Römersberger Straße in Borken-Trockenerfurth vier Messingschalen von unterschiedlichen Grabstätten entwendet.

Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 2.400, - Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Friedhofs verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05681-774-0 entgegengenommen.

Die Polizei bittet angesichts der aktuellen Diebstähle auf Friedhöfen im gesamten Schwalm-Eder-Kreis um erhöhte Aufmerksamkeit. Wer dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellt, wird gebeten, möglichst zeitnah die Polizei zu informieren.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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