Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht der Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz: 22-Jähriger in Fachklinik gebracht

Mühlheim am Main (ots)

(me) Die Polizei ermittelt seit Samstagabend gegen einen 22 Jahre alten Mann, nachdem dieser eine vierköpfige Personengruppe mit einem langen scharfen Gegenstand bedroht haben soll.

Gegen 20.40 Uhr wurden die Beamten über den Vorfall in der Bahnhofstraße (einstellige Hausnummern) informiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen dem jungen Mann und der Gruppe zunächst zu einem verbalen Streit. In der Folge habe der 22-Jährige einen langen scharfen Gegenstand, bei dem es sich augenscheinlich um eine Art Machete handelte, in die Hand genommen. Mit diesem soll er hiernach das Quartett bedroht haben, bevor er sich in ein dortiges Wohnhaus zurückzog.

Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Beschuldigten, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, im Verlauf des Abends vorläufig fest. Auch das Tatmittel fanden die Ordnungshüter auf und stellten dieses sicher.

Der Festgenommene hat sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten und wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht.

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