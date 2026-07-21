Polizei Homberg

POL-HR: Erneuter perfider Schockanruf: Seniorin in Melsungen um Bargeld und Gold betrogen - Kripo sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.07.2026:

Melsungen

Mit der perfiden Masche des sogenannten Schockanrufs haben unbekannte Betrüger am Montagabend, 20.07.2026, eine Seniorin in Melsungen um Bargeld und Gold im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro gebracht. Die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständigen Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die betagte Frau gegen 19:40 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Friedhofstraße einen Anruf von einer unterdrückten Rufnummer. Ein unbekannter Mann gab sich als Arzt eines Krankenhauses aus und erklärte, er rufe im Auftrag eines Gerichts an. Er schilderte der Seniorin, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur gegen die Zahlung einer Kaution freigelassen werden.

Unter dem Eindruck dieser dramatischen und frei erfundenen Geschichte ließ sich die Frau zur Übergabe von Bargeld und Gold überreden. Wenig später erschien ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift und nahm gegen 20:00 Uhr die vermeintliche Kaution entgegen. Die Seniorin übergab ihm 2.000, -Euro Bargeld sowie Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro in einer grünen Stofftasche. Anschließend verließ der Unbekannte die Wohnanschrift mit der Tasche zu Fuß und entfernte sich in bislang unbekannte Richtung.

Den Abholer beschrieb die Seniorin wie folgt: etwa 60 bis 70 Jahre alt, längerer grauer Bart (Beschreibung: lückenhaft), trug ein helles Hemd und möglicherweise eine dunkle Weste über dem Hemd.

Die Ermittler fragen nun: Wer hat am Montagabend zwischen 19:40 Uhr und 20:00 Uhr im Bereich der Friedhofstraße in Melsungen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0561-9100 entgegengenommen.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor der dreisten Betrugsmasche der sogenannten Schockanrufe. Die Täter setzen ihre Opfer gezielt unter enormen emotionalen Druck und nutzen deren Sorge um nahe Angehörige schamlos aus. Immer wieder gelingt es ihnen, insbesondere ältere Menschen zur Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen zu bewegen.

Zudem appelliert die Polizei insbesondere an Angehörige älterer Menschen: Sprechen Sie regelmäßig über die Maschen der Betrüger und vereinbaren Sie, wie in einem solchen Fall reagiert werden soll. Aufklärung und Vorsicht sind der wirksamste Schutz vor diesen skrupellosen Tätern.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell