Polizei Homberg

POL-HR: Pfefferspray-Attacke auf 17-Jährigen - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 20.07.2026:

Borken/Hessen

Am Sonntagabend, 19.07.2026, kam es gegen 18:45 Uhr an der Rückseite eines Einkaufsmarktes zwischen der Straße Am Bahnhof und der Zeppelinstraße in Borken zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferspray.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein bislang unbekannter Täter mit einem Fahrrad an einem 17-jährigen Geschädigten aus dem Schwalm-Eder-Kreis vorbei. Nach Angaben des Jugendlichen sprühte der Täter während der Vorbeifahrt gezielt Pfefferspray in dessen Gesicht. Der 17-Jäjhrige erlitt hierdurch eine starke Reizung der Augen und begab sich anschließend zur ärztlichen Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Der Täter entfernte sich mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 16 bis 20 Jahre alt, dünne Statur, blonde Haare im Boxerschnitt, schmales Gesicht, trug eine weiße, lange Jeanshose, ein dunkles T-Shirt sowie eine schwarze Weste und führte eine Bauchtasche mit sich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des beschriebenen Fahrradfahrers geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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