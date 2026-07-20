Polizei Homberg

POL-HR: Geschädigter schlägt Einbrecher in die Flucht - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 20.07.2026:

Knüllwald

Am frühen Morgen kam es gegen 03:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in Knüllwald-Völkershain. Unbekannte Täter entwendeten Bargeld.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Gebäude in der Straße Zur Herrenau. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich aus dem Gast- und Schankraum.

Anschließend begaben sich die Täter in den Kellerbereich des Gebäudes, in dem sich auch die Wohnung des Geschädigten befindet. Dieser wurde durch die verursachten Geräusche geweckt und konnte die Täter durch Klopfgeräusche schließlich in die Flucht schlagen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Zur Herrenau beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell