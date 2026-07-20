Polizei Homberg

POL-HR: Einbrüche in Fachgeschäft und Waldschwimmbad - Kriminalpolizei prüft möglichen Tatzusammenhang

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 20.07.2026:

Melsungen

Am vergangenen Wochenende kam es in Melsungen zu zwei Einbrüchen. Dabei wurden hochwertige Motorkettensägen sowie Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Am Samstag, 18.07.2026, gegen 00:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Waldschwimmbad an der Dreuxallee ein. Sie hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Im Inneren öffneten sie weitere Türen gewaltsam, darunter die Türen zu einem Bistro und einem Büro. Anschließend drangen sie in das angeschlossene Fitnessstudio ein und entwendeten dort eine Kasse mit Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1700,- Euro geschätzt.

Am Sonntag, 19.07.2026, verschafften sich zudem unbekannte Täter zwischen 01:05 Uhr und 01:10 Uhr im Rahmen eines Blitzeinbruchs Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Kasseler Straße. Hierzu schlugen sie die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum mehrere professionelle Motorkettensägen im Gesamtwert von etwa 8.000, - Euro. Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000, - Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt in beiden Fällen und prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Zeugen, die zu den genannten Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dreuxallee beziehungsweise der Kasseler Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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