Polizei Homberg

POL-HR: Reifen von Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.07.2026:

Spangenberg

Tatzeit: Mittwoch, 15.07.2026, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 16.07.2026, 10:00 Uhr

Zwischen Mittwoch und Donnerstag beschädigten unbekannte Täter zwei Pkw in der Bahnhofstraße in Spangenberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Halter eines silbernen Mercedes Benz, E Klasse, sein Fahrzeug auf dem Parkplatz seines Wohnhauses abgestellt und am nächsten Morgen festgestellt, dass in alle vier Reifen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand eingestochen worden war.

Außerdem wurde ein weiterer Halter geschädigt. Dieser hatte seinen blauen Opel Astra Kombi auf dem Edeka Parkplatz nahe der Bahnhofstraße abgestellt und musste am nächsten Morgen feststellen, dass zwei Reifen durch unbekannte Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerstochen worden waren.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 800,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Melsungen ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

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