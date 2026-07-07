Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260707.1 Itzehoe: Kanister mit Zündvorrichtung sorgt für Einsatz von Polizei und Kampfmittelräumdienst

Itzehoe (ots)

Am heutigen Morgen hat ein Anwohner in Itzehoe einen verdächtigen Gegenstand gemeldet, der als Spreng- beziehungsweise Brandvorrichtung geeignet erschien und offen auf der Fahrbahn lag. Letztlich handelte es sich um einen mit einer Flüssigkeit gefüllten Kanister mit einer Zündvorrichtung, den der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes sicherte.

Gegen 07.20 Uhr alarmierte ein Mann die Polizei, nachdem er auf der Albert-Schweitzer-Straße einen Kanister entdeckt hatte, aus dem eine Zündschnur herausragte. Die Überprüfung durch die Einsatzkräfte bestätigte den Verdacht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte den Gegenstand auf der Fahrbahn abgelegt und offenbar versucht, ihn zu zünden. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es jedoch nicht zur Detonation.

Die Polizei sperrte den Bereich ab und informierte den Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes. Dieser entschärfte die unkonventionelle Spreng- beziehungsweise Brandvorrichtung gegen 10.45 Uhr und stellte sie sicher.

In dem Kanister befand sich eine Flüssigkeit, vermutlich Benzin. Zudem waren an dem Behältnis ein Knallkörper sowie eine Wunderkerze befestigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie wegen möglicher Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen.

Hinweise auf die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Verantwortlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden.

Merle Neufeld

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