Polizei Homberg

POL-HR: Dieseldiebstahl in Wabern - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.07.2026

Wabern

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter Dieselkraftstoff von zwei Betrieben in Wabern.

Diebstahl von 960 Litern Diesel aus dem Trieschweg

Tatzeit: Freitag, 10.07.2026, 17:00 Uhr bis Montag, 13.07.2026, 06:00 Uhr

Vom Betriebshof eines Unternehmens entwendeten unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus mehreren dort geparkten LKW. Ein Zaunelement des umfriedeten Geländes wurde hierzu aufgetrennt. Aus den LKW wurde der Kraftstoff abgezapft und auf bisher unbekannte Art vom Tatort verbracht. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Bei der Tat entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Diebstahl von ca. 250 Litern Diesel aus der Frankfurter Straße

Tatzeit: Freitag, 10.07.2026, 18:30 Uhr bis Samstag, 11.07.2026, 10:00 Uhr

Ein frei zugänglicher LKW wurde im genannten Zeitraum durch unbekannte Täter angegangen. Hierbei wurde über den unverschlossenen Tank Diesel abgezapft und auf unbekannte Art vom Tatort abtransportiert. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die bei der Kriminalpolizei in Homberg/Efze geführt werden. Zeugen, die in den genannten Bereichen in Wabern verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 bei der Polizei zu melden. Christian Leßner, PHK - Pressestelle

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