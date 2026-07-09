Polizei Homberg

POL-HR: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter in Körle - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.07.2026

Körle

Zu einer Betrugsstraftat durch falsche Bankmitarbeiter kam es am gestrigen Mittwoch gegen 11:00 Uhr in Körle.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde eine Seniorin in ihrem Haus in der Söhrestraße von zwei vermeintlichen Bankmitarbeitern der Sparkasse aufgesucht. Hierzu klingelten die beiden männlichen Personen an der Haustür und wiesen sich mit einer Art Scheckkarte aus.

Durch geschickte Gesprächsführung wurde die ordnungsgemäße Funktion der Bankkarten der Seniorin angezweifelt und die Dame so dazu bewegt, ihre Karten sowie dazugehörige PIN Nummern auszuhändigen. Die beiden Männer entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später kam es an einem nahegelegenen Geldautomaten zu widerrechtlichen Abbuchungen vom Konto der Seniorin, wodurch ein finanzieller Gesamtschaden in Höhe von 6.000,- Euro entstand.

Zur Beschreibung der beiden unbekannten männlichen Personen ist folgendes bekannt:

Person 1:

Männlich, ca. 180 cm groß, 50-60 Jahre alt, mittelblonde kurze Haare, Brillenträger, bekleidet mit beige/braunem Anzug mit Weste und beigem Hemd. Er trug eine Aktentasche bei sich.

Person 2:

Männlich, ca. 180 cm groß, 40-50 Jahre alt, dunkle wellige bis lockige Haare, sportlich gekleidet.

Das für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständige Kommissariat der Kasseler Kriminalpolizei hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 zu melden.

Es wird auf Grund des neuerlichen und vermehrten Fallaufkommens dringend darauf hingewiesen, dass PIN und TAN Nummern persönliche Daten sind und als digitaler Schlüssel für Geld- und Kontobewegungen dienen. Sie sind geheim und Banken, Behörden, Versicherungen oder die Polizei fordern niemals telefonisch, per E-Mail oder SMS zur Herausgabe dieser Nummern auf.

Ebenso werden diese Personen niemals persönlich an Ihre Haustür kommen und die Herausgabe Ihrer Bankkarte fordern. Lassen Sie sich außerdem nie telefonisch zur Durchführung einer Online Überweisung überreden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell