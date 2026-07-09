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Polizei Homberg

POL-HR: Schockanruf in Wabern - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.07.2026

Wabern

Tatzeit: Dienstag, 07.07.2026, 21:30 Uhr bis 23:00 Uhr

Am Dienstagabend, 07.07.2026, haben Betrüger mit der Masche des sogenannten Schockanrufs 10.000,- Euro von einem Seniorenpaar aus Wabern erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Seniorin von einer unbekannten weiblichen Person telefonisch kontaktiert, die sich als Enkelin ausgab. Diese stehe vor einer wichtigen Operation und benötige dafür dringend Geld. Selbst könne sie das Geld nicht abholen, würde aber einen Freund vorbeischicken. Zum Verdeutlichen der angeblichen Notsituation sprach die weibliche Person mit weinerlicher Stimme.

Zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr erfolgte dann die Geldübergabe an den vermeintlichen Freund. Dieser kam an die Haustür des Seniorenpaares in der Ostlandstraße und nahm das Geld entgegen. Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass es sich um eine männliche Person mit dunklerer Hautfarbe und schwarzen Haaren gehandelt habe. Diese Person habe sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt.

Die Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt, wobei die Ermittler um Hinweise auf den Abholer ddes Geldes bitten. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der erwähnten Tatörtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561-9100 zu melden.

Christian Leßner, PHK, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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