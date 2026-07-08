Polizei Homberg

POL-HR: Täter stehlen Kupferkabel aus Rohbau

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.07.2026

Schwalmstadt

Tatzeit: 01.07.2026, 22:00 Uhr bis 06.07.2026, 23:12 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im genannten Tatzeitraum Kupferkabel aus einem Rohbau in der Niedergrenzebacher Straße in Schwalmstadt-Treysa.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter in diesem Zeitraum zwei Mal auf das Grundstück und dort in die frei zugängliche Baustelle. Hier wurden in Kabelkanälen verlegte Stromkabel ausgebaut und entwendet. Ebenso wurden Kabelreste entwendet.

Mit dem Diebesgut, welches nur einen geringen Gesamtwert hat, entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 bei der Polizei zu melden. Christian Leßner, PHK - Pressestelle

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell