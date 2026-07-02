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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260702- 0839 Frankfurt- Nied: Zeugensuche nach Knallgeräuschen

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Mittwoch (1. Juli 2026) auf Donnerstag (2. Juli 2026) kam es im Bereich Alt- Nied zu mehreren Knallgeräuschen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen meldeten aufmerksame Zeugen gegen 02:05 Uhr mehrere Knallgeräusche. Die umgehend alarmierte Streife stellte daraufhin mehrere Beschädigungen an einem Schaufenster eines dort befindlichen Ladengeschäfts, sowie eines davor geparkten PKW, fest.

Ein Zeuge konnte in diesem Zusammenhang eine Person in Richtung Schmidtbornstraße flüchten sehen. Diese wird beschrieben wie folgt:

Männlich, ca. 180- 185 cm groß, schlanke Gestalt; bekleidet mit einem dunklen Hoodie, dessen Kapuze ins Gesicht gezogen war. Die Person soll eine silberfarbene Schusswaffe in der Hand gehalten haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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