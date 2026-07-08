Polizei Homberg

POL-HR: Täter stehlen Kupferkabel aus Umspannwerk und weiterem Betrieb

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.07.2026

Felsberg

Tatzeit: Montag, 06.07.2026, 17:00 Uhr bis Dienstag, 07.07.2026, 15:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im genannten Zeitraum mehrere Rollen Kupferkabel von zwei Betrieben in der Sälzerstraße in Felsberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Täter hierbei zum einen das Gelände des Umspannwerkes in der Sälzerstraße an. Hier wurde der Außenzaun der Anlage aufgehebelt und Kupferkabel, welches im Außenbereich der Anlage gelagert war, entwendet. Mit dem Diebesgut, dessen geschätzter Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt, entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Technische Anlagen des Umspannwerkes wurden nach aktuellem Kenntnisstand bei der Tat nicht angegangen oder beeinträchtigt.

Im gleichen Zeitraum begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines weiteren Betriebes in der Sälzerstraße. Hier entwendeten sie mehrere Ringe mit Kupferkabel, welches auf dem Hinterhof des Betriebes gelagert war. Mit dem Diebesgut, dessen geschätzter Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich liegt, entfernten sich die Täter auch hier unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 bei der Polizei zu melden.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

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