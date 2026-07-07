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Polizei Homberg

POL-HR: Kasse aus Kiosk entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.07.2026

Borken (Hessen)

Zu einem Diebstahl einer Registrierkasse aus einem Kiosk kam es am Montag, 06.07.2026, gegen 17:30 Uhr in der Innenstadt von Borken.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten am frühen Montagabend zwei unbekannte männliche Personen den Kiosk in der Straße Am Tor in Borken (Hessen). Während der Inhaber im rückwärtigen Büro beschäftigt war, nutzten die beiden Täter diese Gelegenheit und nahmen die Registrierkasse vom Tresen. Anschließend entfernten sie sich mitsamt der Kasse aus dem Kiosk und flüchteten zu Fuß in die Straße Am Alten Hof.

Hier konnten die Täter dabei beobachtet werden, wie sie das Bargeld aus der Kasse entnahmen und die Kassel selbst liegen ließen. Sie flüchteten dann weiter in unbekannte Richtung.

Beschrieben werden können die beiden Täter wie folgt: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, 180-190cm groß, hagere Gestalt, südosteuropäische Erscheinung, bekleidet mit dunklen Jacken mit Kapuze sowie dunklen Hosen.

Bei der Flucht hatten die beiden Täter die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Sie erbeuteten lediglich einen geringen Geldbetrag.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich Am Tor oder Am Alten Hof das Geschehen oder die Täter beobachten konnten. Weiterhin sind auch zusätzliche verdächtige Wahrnehmungen beispielsweise zu weiteren Personen oder Fahrzeugen hilfreich. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 05681-774-0 bei der Polizei zu melden.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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