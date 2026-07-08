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Polizei Homberg

POL-HR: Hochwertiger Mähroboter entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.07.2026

Fritzlar

Am Montag, 06.07.2026, wurde gegen 10:30 Uhr ein Mähroboter in Fritzlar in der Straße Galbächer Warte entwendet.

Nach bisherigem Erkenntnisstand war der Mähroboter auf einem Privatgrundstück regulär in Betrieb genommen worden. Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Weise auf das Grundstück und entwendeten den Roboter. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 bei der Polizei zu melden.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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