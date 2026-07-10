Polizei Homberg

POL-HR: Wohnungseinbruch in Homberg/Efze - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.07.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Dienstag, 07.07.2026 bis Donnerstag, 09.07.2026, 16:43 Uhr

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dickershäuser Straße im Homberger Ortsteil Hombergshausen ein. Die Geschädigten befanden sich zu dieser Zeit im Urlaub.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und stiegen so in die Wohnung der Geschädigten ein. Hier wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchwühlt.

Dabei erbeuteten die Täter diversen Schmuck sowie Münzen. Details sind hierzu noch nicht bekannt. Ebenso können noch keine Angaben zum Wert der entwendeten Gegenstände gemacht werden.

Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt wieder aus der Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder wahrgenommenen verdächtigen Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

ALLGEMEINE TIPPS ZUM EINBRUCHSSCHUTZ DER POLIZEI: - Verschließen Sie Türen und Fenster vor ihrer Abreise bzw. vor dem Verlassen Ihrer Wohnung. - Sichern Sie Ihre Wertsachen und lassen Sie diese nicht sichtbar im Haus liegen. Verstauen Sie sie in einem Safe oder deponieren diese zum Beispiel in einem Bankschließfach. - Simulieren Sie Anwesenheit: Hierzu können Sie Zeitschaltuhren oder Smart-Home-Lösungen nutzen. Steuern Sie hiermit Licht, Radio oder Rollläden. - Lassen Sie Ihre Post von jemandem, dem Sie vertrauen, abholen oder durch Nachsendung stoppen. - Posten Sie keine Informationen oder Bilder in den sozialen Medien in Echtzeit. Das verrät, dass niemand zu Hause ist. - Hinterlassen Sie keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, die auf Abwesenheit hinweisen. - Bitten Sie Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde, nach dem Rechten zu sehen, Rollläden zu bedienen, den Briefkasten zu leeren und auf verdächtige Aktivitäten zu achten. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen, zum Beispiel unbekannte Personen oder Fahrzeuge, die sich wiederholt in der Umgebung aufhalten, sofort der Polizei. - Lassen Sie sich durch kriminalpolizeiliche Beratungsstellen kostenlos beraten.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

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