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Polizei Homberg

POL-HR: Wohnungseinbruch in Homberg/Efze - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.07.2026:

Homberg/Efze

Tatzeit: Dienstag, 07.07.2026 bis Donnerstag, 09.07.2026, 16:43 Uhr

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dickershäuser Straße im Homberger Ortsteil Hombergshausen ein. Die Geschädigten befanden sich zu dieser Zeit im Urlaub.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und stiegen so in die Wohnung der Geschädigten ein. Hier wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchwühlt.

Dabei erbeuteten die Täter diversen Schmuck sowie Münzen. Details sind hierzu noch nicht bekannt. Ebenso können noch keine Angaben zum Wert der entwendeten Gegenstände gemacht werden.

Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt wieder aus der Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder wahrgenommenen verdächtigen Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

   ALLGEMEINE TIPPS ZUM EINBRUCHSSCHUTZ DER POLIZEI:
   - Verschließen Sie Türen und Fenster vor ihrer Abreise bzw. vor 
     dem Verlassen Ihrer Wohnung.
   - Sichern Sie Ihre Wertsachen und lassen Sie diese nicht sichtbar 
     im Haus liegen. Verstauen Sie sie in einem Safe oder deponieren 
     diese zum Beispiel in einem Bankschließfach.
   - Simulieren Sie Anwesenheit: Hierzu können Sie Zeitschaltuhren 
     oder Smart-Home-Lösungen nutzen. Steuern Sie hiermit Licht, 
     Radio oder Rollläden.
   - Lassen Sie Ihre Post von jemandem, dem Sie vertrauen, abholen 
     oder durch Nachsendung stoppen.
   - Posten Sie keine Informationen oder Bilder in den sozialen 
     Medien in Echtzeit. Das verrät, dass niemand zu Hause ist.
   - Hinterlassen Sie keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, die
     auf Abwesenheit hinweisen.
   - Bitten Sie Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde, nach dem 
     Rechten zu sehen, Rollläden zu bedienen, den Briefkasten zu 
     leeren und auf verdächtige Aktivitäten zu achten.
   - Melden Sie verdächtige Beobachtungen, zum Beispiel unbekannte 
     Personen oder Fahrzeuge, die sich wiederholt in der Umgebung 
     aufhalten, sofort der Polizei.
   - Lassen Sie sich durch kriminalpolizeiliche Beratungsstellen 
     kostenlos beraten.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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