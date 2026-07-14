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Polizei Homberg

POL-HR: Polizei berät rund um das Thema Einbruchschutz - Infostand in der Melsunger Innenstadt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.07.2026

Melsungen

Im Rahmen der landesweiten Sommerkampagne zur Bekämpfung des Einbruchsdiebstahls lädt die Polizei zu einem Infostand auf dem Melsunger Wochenmarkt am kommenden Donnerstag, den 16.07.2026, ein. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr besteht die Möglichkeit, umfangreiche Informationen zum Thema Einbruchschutz zu erhalten. Hierzu werden vor Ort praktische Tipps vermittelt, die das eigene Zuhause wirksam vor Einbrüchen schützen.

Neben der Einbruchsprävention steht die Polizei natürlich auch für Fragen zu anderen Themen gern zur Verfügung.

Christian Leßner, PHK - Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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