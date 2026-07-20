Polizei Homberg

POL-HR: Grabschmuck von Friedhöfen gestohlen - Kriminalpolizei prüft Tatzusammenhang und sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 20.07.2026:

Willingshausen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, 16.07.2026, bis Samstag, 18.07.2026, auf Friedhöfen in den Willingshäuser Ortsteilen Merzhausen und Steina Grabschmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet.

Auf dem Friedhof an der Fischbacher Straße in Willingshausen-Merzhausen entfernten die Täter am Freitag, zwischen 09.30 Uhr und 21:55 Uhr, eine Messingfigur im Wert von etwa 2000,- Euro von einem Grabstein und entwendeten diese.

Im Zuge der weiteren Anzeigen wurde bekannt, dass es auf demselben Friedhof am Freitag zu weiteren Diebstählen gekommen war. Von insgesamt acht bis zehn Gräbern wurden Schmuck- und Ziergegenstände, darunter Engel, Metallvasen sowie Gegenstände aus Messing und Bronze entwendet. Der Umfang des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Schadens stehen derzeit noch nicht abschließend fest.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es auf dem Friedhof an der Schwalmtalstraße in Willingshausen-Steina. Dort entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 16.07.2026, 09:00 Uhr, bis Samstag, 18.07.2026, 09:30 Uhr, ein Kreuz von einem Grab, wodurch ein Sachaschaden von geschätzten 600,- Euro entstand.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Taten in Zusammenhang stehen. Zudem liegen Hinweise auf ein rotes sowie grünes Fahrzeug vor, die am Freitag im Bereich der Friedhöfe beobachtet wurden. Ob diese mit den Diebstählen in Verbindung stehen, ist ebenfalls Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die während der genannten Zeiträume verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Gegenstände geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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