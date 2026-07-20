PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Grabschmuck von Friedhöfen gestohlen - Kriminalpolizei prüft Tatzusammenhang und sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 20.07.2026:

Willingshausen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstag, 16.07.2026, bis Samstag, 18.07.2026, auf Friedhöfen in den Willingshäuser Ortsteilen Merzhausen und Steina Grabschmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet.

Auf dem Friedhof an der Fischbacher Straße in Willingshausen-Merzhausen entfernten die Täter am Freitag, zwischen 09.30 Uhr und 21:55 Uhr, eine Messingfigur im Wert von etwa 2000,- Euro von einem Grabstein und entwendeten diese.

Im Zuge der weiteren Anzeigen wurde bekannt, dass es auf demselben Friedhof am Freitag zu weiteren Diebstählen gekommen war. Von insgesamt acht bis zehn Gräbern wurden Schmuck- und Ziergegenstände, darunter Engel, Metallvasen sowie Gegenstände aus Messing und Bronze entwendet. Der Umfang des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Schadens stehen derzeit noch nicht abschließend fest.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es auf dem Friedhof an der Schwalmtalstraße in Willingshausen-Steina. Dort entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 16.07.2026, 09:00 Uhr, bis Samstag, 18.07.2026, 09:30 Uhr, ein Kreuz von einem Grab, wodurch ein Sachaschaden von geschätzten 600,- Euro entstand.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Taten in Zusammenhang stehen. Zudem liegen Hinweise auf ein rotes sowie grünes Fahrzeug vor, die am Freitag im Bereich der Friedhöfe beobachtet wurden. Ob diese mit den Diebstählen in Verbindung stehen, ist ebenfalls Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die während der genannten Zeiträume verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Gegenstände geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 10:16

    POL-HR: Reifen von Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.07.2026: Spangenberg Tatzeit: Mittwoch, 15.07.2026, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 16.07.2026, 10:00 Uhr Zwischen Mittwoch und Donnerstag beschädigten unbekannte Täter zwei Pkw in der Bahnhofstraße in Spangenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Halter eines silbernen Mercedes Benz, E Klasse, sein Fahrzeug auf dem Parkplatz seines Wohnhauses ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 15:26

    POL-HR: Polizei berät rund um das Thema Einbruchschutz - Infostand in der Melsunger Innenstadt

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.07.2026 Melsungen Im Rahmen der landesweiten Sommerkampagne zur Bekämpfung des Einbruchsdiebstahls lädt die Polizei zu einem Infostand auf dem Melsunger Wochenmarkt am kommenden Donnerstag, den 16.07.2026, ein. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr besteht die Möglichkeit, umfangreiche ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:12

    POL-HR: Dieseldiebstahl in Wabern - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.07.2026 Wabern Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter Dieselkraftstoff von zwei Betrieben in Wabern. Diebstahl von 960 Litern Diesel aus dem Trieschweg Tatzeit: Freitag, 10.07.2026, 17:00 Uhr bis Montag, 13.07.2026, 06:00 Uhr Vom Betriebshof eines Unternehmens entwendeten unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus mehreren dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren