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Polizei Homberg

POL-HR: Wohnhauseinbruch in Allendorf - Unbekannte entwenden Bargeld und Elektroartikel

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion-Schwalm-Eder vom 20.07.2026:

Schwalmstadt

Am Samstag,18.07.2026, zwischen 19:15 Uhr und 23:30 Uhr, kam es in der Straße Vor der Hardt in Schwalmstadt-Allendorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter entwendeten neben Elektroartikeln auch Bargeld.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter zunächst durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür Zutritt zum Wintergarten des Wohnhauses. Anschließend hebelten sie eine weitere Tür auf und gelangten so in den Wohnbereich des Hauses. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, öffneten gewaltsam Schränke und Schubladen und entwendeten schließlich unter anderem eine Aktentasche, mehrere Schlüssel, einen Laptop sowie Bargeld.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf rund 400,- Euro geschätzt. Die Höhe des Wertes des Diebesguts ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Vor der Hardt gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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