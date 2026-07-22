Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung zum Brand eines Mehrfamilienhauses in Fritzlar: Ermittlungen dauern an

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.07.2026:

Fritzlar

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder

(Bitte beachten Sie auch die am 19.07.2026, um 08:28 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6317159, veröffentlichte Pressemitteilung.)

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Gießener Straße in Fritzlar am frühen Sonntagmorgen haben die Beamten des für Brandermittlungen zuständigen Fachkommissariats 10 der Kriminalpolizei Homberg die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach das Feuer im Dachgeschoss des Wohnhauses aus und breitete sich sehr schnell aus. Ein 16-jähriger Bewohner konnte nicht mehr rechtzeitig gerettet werden und kam bei dem Brand ums Leben. Die übrigen Bewohner des Hauses, darunter Angehörige des Verstorbenen, konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Maßgeblich hierzu beigetragen hat ein Zeuge, der nach einem lauten Knall einen Feuerschein bemerkte. Er setzte umgehend den Notruf ab und leitete damit die Rettungskette ein. Anschließend lief er unverzüglich zu dem Wohnhaus, machte die Bewohner durch Klingeln und Rufen auf den Brand aufmerksam und trug so dazu bei, dass diese das Gebäude rechtzeig verlassen konnten.

Zur weiteren Klärung der Brandursache untersuchten Ermittler der Kripo Homberg am heutigen Vormittag erneut die Brandstelle. Sie wurden dabei von Sachverständigen des Hessischen Landeskriminalamtes unterstützt.

Zur Brandursache können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandstelle ist weiterhin beschlagnahmt und darf bis auf Weiteres nicht betreten werden.

Unmittelbar nach dem Brand war der entstandene Sachschaden zunächst auf etwa 300.000, - Euro geschätzt worden. Nach den inzwischen gewonnen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Schaden deutlich höher liegt. Eine belastbare Schadenssumme kann derzeit noch nicht genannt werden.

Yvonne Winter, KHK`in, Pressesprecherin der Polizeidirektion Schwalm-Eder, Tel. 05681-774 0

Moritz Teschner, Stellvertretender Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2759

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