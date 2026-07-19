POL-NH: Brand eines Mehrfamilienhauses in Fritzlar mit verstorbenem männlichen Bewohner
Fritzlar (Landkreis Schwalm-Eder) (ots)
Am heutigen Sonntagmorgen, gg. 03.50 Uhr, wurde in Fritzlar, in der Gießener Straße, ein Dachstuhlbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Dachgeschoss bereits im Vollbrand. Bis auf einen männlichen Bewohner konnten alle anderen Bewohner das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen. Ein männlicher Bewohner konnte durch die Feuerwehr nur noch leblos in seiner Wohnung aufgefunden werden. Die Brandursache ist zur Zeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Homberg übernommen. Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand stark beschädigt und ist unbewohnbar. Es entstand ein vorläufig geschätzter Brandschaden von ca. 300.000 Euro.
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