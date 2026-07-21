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Polizei Homberg

POL-HR: Bronzekreuze von Grabsteinen entwendet - Kripo ermittelt wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.07.2026:

Borken/Hessen

Nach dem Diebstahl zweier Bronzekreuze von Grabstätten auf dem Friedhof in Borken-Großenenglis hat die Kriminalpolizei in Homberg die Ermittlungen aufgenommen. Sie bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte Täter suchten im Zeitraum zwischen Sonntag, 17:30 Uhr und Montag, 20.07.2026, 14:30 Uhr, den Friedhof im Weidenweg in Borken-Großenenglis auf. Dort brachen sie in zwei Fällen jeweils ein an einem Grabstein befestigtes Bronzekreuz heraus und entwendeten dieses. In beiden Fällen entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 150,- Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt unter andrem wegen Diebstahls sowie des Verdachts der Störung der Totenruhe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs im Weidenweg beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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