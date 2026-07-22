Polizei Homberg

POL-HR: Gelegenheit macht Diebe: Polizei appelliert an Fahrzeughalter im Schwalm-Eder-Kreis

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.07.2026:

Schwalm-Eder-Kreis

In den vergangenen Wochen ist im Schwalm-Eder-Kreis wiederholt aufgefallen, dass unbekannte Täter gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen suchen und aus diesen Wertgegenstände entwenden. Dabei müssen die Täter häufig weder Scheiben einschlagen noch Schlösser aufbrechen: Sie überprüfen offenbar, ob geparkte Autos unverschlossen sind, öffnen die Türen und nutzen die Gelegenheit zum Diebstahl.

Die Polizei nimmt diese Feststellungen zum Anlass, erneut eindringlich an alle Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter zu appellieren: Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab - auch dann, wenn sie es nur für wenige Minuten verlassen. Ein kurzer Gang zum Bäcker, das Ausladen von Einkäufen vor der Haustür oder ein vermeintlich sicherer Stellplatz auf dem eigenen Grundstück können bereits ausreichen. Täter benötigen oftmals nur wenige Augenblicke, um ein unverschlossenes Fahrzeug zu öffnen, den Innenraum zu durchsuchen und Wertgegenstände an sich zu nehmen.

Besonders wichtig ist es, sich nicht ausschließlich darauf zu verlassen, dass das Fahrzeug nach dem Betätigen der Funkfernbedienung tatsächlich verriegelt ist. Kontrollieren Sie nach dem Abschließen noch einmal bewusst, ob die Türen verschlossen sind. Dies kann im Zweifel verhindern, dass Ihr Fahrzeug zum leichten Ziel wird.

Darüber hinaus sollten Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Fahrzeug zurückgelassen werden. Geldbörsen, Mobiltelefone, Laptops, Tablets, Handtaschen, Rucksäcke, Schlüssel, persönliche Dokumente oder andere wertvolle Gegenstände gehören nicht in ein geparktes Auto. Das gilt auch, wenn Gegenstände vermeintlich gut unter einem Sitz, im Handschuhfach oder im Kofferraum verborgen sind.

Auch sichtbar zurückgelassene Gegenstände, wie zum Beispiel eine Einkaufstasche oder eine Sporttasche, die auf den ersten Blick keinen hohen Wert haben, können das Interesse von Tätern wecken.

Die Polizei rät daher:

- Verriegeln Sie Ihr Fahrzeug bei jedem Verlassen - unabhängig davon, wie kurz Ihre Abwesenheit ist. - Kontrollieren Sie anschließend, ob alle Türen und gegebenenfalls auch der Kofferraum tatsächlich verschlossen sind. - Schließen sie auch Fenster, Schiebedächer und Cabrio-Verdecke vollständig. - Lassen Sie keine Wertgegenstände, Taschen oder persönliche Dokumente im Fahrzeug zurück. - Bewahren Sie Ersatzschlüssel niemals im oder am Fahrzeug auf. - Parken Sie nach Möglichkeit auf gut beleuchteten und einsehbaren Flächen. - Achten Sie auch auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft.

Wer verdächtige Beobachtungen macht, sollte nicht selbst eingreifen, sondern umgehend die Polizei verständigen. Prägen Sie sich nach Möglichkeit das Aussehen verdächtiger Personen, deren Bekleidung, die Fluchtrichtung sowie Kennzeichen oder besondere Merkmale eines Fahrzeugs ein. Bei einer aktuell beobachteten Straftat oder einem dringenden Verdacht wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Sollten Sie feststellen, dass Ihr Fahrzeug durchsucht wurde oder Gegenstände fehlen, informieren Sie ebenfalls die Polizei. Verändern oder berühren Sie nach Möglichkeit nichts im oder am Fahrzeug, damit mögliche Spuren erhalten bleiben.

Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger daher um erhöhte Aufmerksamkeit. Ein abgeschlossenes Fahrzeug bietet zwar keinen vollständigen Schutz vor Diebstahl, erschwert Tätern jedoch den Zugriff erheblich. Oft entscheiden bereits wenige Sekunden Aufmerksamkeit darüber, ob ein Fahrzeug zur leichten Gelegenheit für einen Diebstahl wird.

Denken Sie deshalb daran: Fahrzeug verlassen, Wertgegenstände mitnehmen, Türen verschließen und den Schließzustand noch einmal kontrollieren.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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