Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brand in Lagerhalle sorgt für starke Rauchentwicklung - MoWaS-Warnung ausgelöst

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Gegen 12:30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Rotenburg, Borchel, Bötersen, Scheeßel und Waffensen zu einem gemeldeten Brand einer Lagerhalle in die Trinidadstraße in Rotenburg (Wümme) alarmiert. Neben den Feuerwehren waren auch der Rettungsdienst, die Polizei sowie der Kreisbrandmeister im Einsatz. Insgesamt waren rund 75 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen geriet in der etwa 30 x 50 Meter großen Lagerhalle aus bislang ungeklärter Ursache ein Gerät in Brand. Das Feuer führte zu einer starken Rauchentwicklung, sodass vorsorglich über das Modulare Warnsystem (MoWaS) eine Bevölkerungswarnung herausgegeben wurde. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf weitere Bereiche der Halle verhindern. Besonders zeitaufwendig gestaltete sich anschließend die Entrauchung der Halle. Hierfür kamen mehrere Druckbelüfter zum Einsatz. Zusätzlich öffneten die Einsatzkräfte Teile der Dachkonstruktion, um den Rauch gezielt aus dem Gebäude abzuführen.

Gegen 14:30 Uhr konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Im Anschluss schlossen sich umfangreiche Nacharbeiten an. Aufgrund der Kontamination durch Brandrauch mussten Einsatzkleidung und Gerätschaften vor Ort entsprechend behandelt und für die weitere Reinigung vorbereitet werden. Diese Maßnahmen dauerten bis etwa 16:30 Uhr an.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zu verletzten Personen liegen derzeit nicht vor.

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