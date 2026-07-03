Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall auf der A1 - Fahrerin verletzt

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Sottrum (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sottrum wurde am späten Donnerstagabend gemeinsam mit dem Rettungsdienst sowie der Einsatzleitgruppe der Samtgemeindefeuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A1 alarmiert.

In Fahrtrichtung Hamburg war ein Tesla nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Graben zum Stehen gekommen. Laut erster Meldung sollte eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung glücklicherweise nicht. Die Fahrerin konnte bereits durch den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit und medizinisch versorgt werden. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus, unterstützte die Verkehrsregelung und stellte den Brandschutz sicher. Nach der Erstversorgung wurde die Fahrerin zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Rotenburg (Wümme) transportiert.

Die Feuerwehr Sottrum war mit vier Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren der stellvertretende Gemeindebrandmeister, der Rettungsdienst, die Polizei, die Einsatzleitgruppe der Samtgemeindefeuerwehr sowie die Autobahnmeisterei A1 Mobil. Zur Ursache und Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

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