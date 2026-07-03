Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schuppenbrand endet glimpflich

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Sittensen (ots)

Zu einem Brandeinsatz wurden die Feuerwehren Sittensen und Tiste am heutigen Vormittag gegen 10:50 Uhr in die Chemnitzer Straße in Sittensen alarmiert.

Aus ungeklärter Ursache war es zu einem Brand in einem Schuppen gekommen, der sich bis in die Zwischendecke ausbreitete. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Schuppens verhindert werden. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera und löschten verbliebene Glutnester ab.

Während des Einsatzes stand ein Rettungswagen zur Absicherung der eingesetzten Kräfte bereit.

Die Polizei hat die Ermittlungen Brandursache aufgenommen.

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