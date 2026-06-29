Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Bremervörde e. V. in Breddorf

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Breddorf (ots)

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Breddorf fand am Donnerstagabend in der Breddorfer Festhalle die Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Bremervörde e. V. statt. Der 1. Vorsitzende Henning Herzig eröffnete die Versammlung mit dem Jahresmotto des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen: "Feuerwehr - stark durch Zusammenhalt". Er konnte zahlreiche Gäste aus Politik, Feuerwehr und anderen Vereinen begrüßen.

Wahlen

Turnusgemäß standen Wahlen im Mittelpunkt der Versammlung. Henning Herzig wurde als 1. Vorsitzender und Jörg Suske als 2. Vorsitzender einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Der bisherige Kassenwart Marco Noetzelmann stellte sich nach 24 Jahren Tätigkeit nicht erneut zur Wahl. Für seine Nachfolge kandidierten Kai Matthies und Andreas Koy. In geheimer Abstimmung setzte sich Kai Matthies mehrheitlich durch und wurde zum neuen Kassenwart gewählt. Ebenfalls einstimmig gewählt wurden Frank Intemann als Schriftwart, Holger Burfeind als Beisitzer für Bremervörde, Andreas Götsche als Beisitzer für Geestequelle, Mike Mahnstein als Beisitzer für Gnarrenburg, Stefan Meier als Beisitzer für Selsingen, Mario Wintjen als Beisitzer für Sittensen, Adrian Nötzel als Beisitzer für Tarmstedt sowie Dirk Otjen als Beisitzer für Zeven. Neuer Kassenprüfer wurde Frank Meiners.

Ehrungen

Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Bremervörde:

Volker Stemmermann (Ordnungsamtsleiter, Tarmstedt), Christian Obert (Tarmstedt), Thorsten Rathjen (Vierden), Ralf Pooch (Heeslingen), Thomas Wedemeyer (Heeslingen), Sonja Heins (Tiste), Natascha Lau (Basdahl), Sabine Schröder (Scheeßel)

Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Bronze:

Jörg Groß (Selsingen)

Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Silber:

Jörg Suske (Gnarrenburg),

Frank Bartmann (Bremervörde), Andreas Götsche (Basdahl)

Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Gold:

Marco Noetzelmann (Oerel)

Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes in Silber:

Rüdiger Hilmer (Steinfeld),

Cord Behrens (Elsdorf), Henning Herzig (Tiste)

Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes in Gold:

Holger Naubert (Bremervörde)

Nach 24-jähriger Tätigkeit als Kassenwart des Kreisfeuerwehrverbandes Bremervörde wurde Marco Noetzelmann einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Henning Herzig sprach ihm seinen ausdrücklichen Dank für die geleistete Arbeit aus.

Jahresbericht

In seinem Jahresbericht ging Henning Herzig auch auf die Mitgliederzahlen ein. Dem Kreisfeuerwehrverband gehören insgesamt 5.119 Mitglieder an. Diese setzen sich aus 4.203 aktiven Feuerwehrangehörigen, 511 Mitgliedern der Jugendfeuerwehren, 235 Mitgliedern der Kinderfeuerwehren sowie 170 Mitgliedern der Feuerwehrmusik zusammen. Im Verbandsgebiet gibt es insgesamt 96 Freiwillige Feuerwehren, 27 Jugendfeuerwehren und 14 Kinderfeuerwehren.

Teamgeist und Leistungsfähigkeit hätten die Feuerwehren nicht nur bei Einsätzen, sondern auch bei den Kreiswettbewerben unter Beweis gestellt. "Wir würden uns freuen, wenn der nächste Landessieger aus unserem Verbandsgebiet kommt", sagte Herzig.

Auch auf die aktuelle Sicherheitslage in Europa ging der Vorsitzende ein. Die Feuerwehren seien heute nicht nur beim Retten, Löschen, Bergen und Schützen gefordert. Zunehmend rücke auch die Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit Militärtransporten auf den Hauptverkehrsadern in den Fokus. Ohne die Freiwilligen Feuerwehren könne ein gesamtes System in Deutschland zusammenbrechen. Oft sei der Bevölkerung nicht bewusst, welche Leistungen die Feuerwehren tagtäglich erbringen. "In Zeiten knapper Kassen sind wir die günstigsten Mitarbeiter einer Kommune", betonte Herzig.

Kreisjugendfeuerwehrwart Oliver Austel kündigte für das kommende Jahr ein Zeltlager der Kinderfeuerwehren an. Mike Mahnstein, Fachberater für Brandschutzerziehung, warb für eine stärkere Brandschutzerziehung. Hierfür habe er eine kleine Arbeitsgruppe im Verbandsgebiet gegründet, um den fachlichen Austausch zu fördern.

Grußworte

Landrat Marco Prietz bedankte sich für das große Engagement der Feuerwehrangehörigen. Er hob hervor, wie wichtig die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren sei, um die Bevölkerung über deren Arbeit zu informieren. Die Feuerwehren leisteten einen unverzichtbaren Beitrag zum Bevölkerungsschutz. Auch Regierungsbrandmeister Uwe Quante sprach den Einsatzkräften seinen Dank aus. Zudem freute er sich darüber, dass das Bezirkszeltlager in der kommenden Woche in Zeven beginnt. Einstimmig beschlossen die Delegierten eine Satzungsänderung. Damit wurden unter anderem die Kinderfeuerwehren offiziell in die Satzung aufgenommen.

Kreisbrandmeister Peter Dettmer berichtete abschließend, dass die Feuerwehren im Landkreis in den vergangenen Monaten zahlreiche größere Einsätze zu bewältigen hatten. Bislang wurden im laufenden Jahr bereits 686 Einsätze registriert.

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