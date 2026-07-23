PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.07.2026:

Schrecksbach

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Rüttelplatte von einer Baustelle in Schrecksbach.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter zwischen Mittwoch, 22.07.2026, 21:00 Uhr und Donnerstag, 23.07.2026, 07:00 Uhr, auf das Baustellengelände an der Landesstraße 3156. Dort stahlen die Unbekannten eine Rüttelplatte der Marke Wacker, Typ DPU 6555, im Wert von etwa 8.000, - Euro.

Aufgrund des Gewichts von rund 500 Kilogramm und der Größe der Baumaschine ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein geeignetes Fahrzeug oder einen Anhänger sowie ein Hebegerät zum Verladen eingesetzt haben.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer Angaben zum Verbleib der Platte machen kann oder während des Tatzeitraums im Bereich der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06691-943-0 bei der Polizei zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 07:04

    POL-HR: Werkzeug aus Forstarbeitsmaschine gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.07.2026: Gilserberg Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr und Mittwochmorgen, 07:20 Uhr, eine Forstarbeitsmaschine in einem Waldgebiet bei Gilserberg-Schönau auf und entwendeten daraus Werkzeuge. Die Arbeitsmaschine war im Wald abgestellt und über die Straße "Vorm ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:41

    POL-HR: Erstmeldung: Wohnhausbrand in Borken - Ursache derzeit noch unklar

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.07.2026: Borken/Hessen Am heutigen Vormittag kam es gegen 10:00 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße in Borken. Nach bisherigen Erkenntnissen stand das Dachgeschoss des Gebäudes beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Vor Ort wurde ein Bewohner des Hauses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren