Polizei Homberg

POL-HR: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.07.2026:

Schrecksbach

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Rüttelplatte von einer Baustelle in Schrecksbach.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter zwischen Mittwoch, 22.07.2026, 21:00 Uhr und Donnerstag, 23.07.2026, 07:00 Uhr, auf das Baustellengelände an der Landesstraße 3156. Dort stahlen die Unbekannten eine Rüttelplatte der Marke Wacker, Typ DPU 6555, im Wert von etwa 8.000, - Euro.

Aufgrund des Gewichts von rund 500 Kilogramm und der Größe der Baumaschine ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ein geeignetes Fahrzeug oder einen Anhänger sowie ein Hebegerät zum Verladen eingesetzt haben.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer Angaben zum Verbleib der Platte machen kann oder während des Tatzeitraums im Bereich der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06691-943-0 bei der Polizei zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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