PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Öffentlichkeitsfahndung
Polizei sucht mit Foto nach 43-jährigem Vermissten

Ein Dokument

Dinslaken (ots)

Seit dem 09.01.2026, 10:00 Uhr wird der 43-jährige Muhammed A. aus Dinslaken vermisst. Der Mann hat sich untypisch von seinem persönlichen Wohnumfeld entfernt. Er weist körperliche und kognitive Defizite auf und es besteht die Gefahr, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Muhammed A. wird wie folgt beschrieben:

   -ca. 165 cm. groß, schlank, dunkle Haare, 3-Tage-Bart -bekleidet 
mit dunkler Trainingshose, schwarzer Jacke, grauen Schuhen -führt 
einen blauen Beutel mit.

Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, die u.a. durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Muhammed A. machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 10:11

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Dienstag, 13.01.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:59

    POL-WES: Moers - Nachtrag: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

    Moers (ots) - Wir haben gestern über einen Verkehrsunfall berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6191629 Bei dem beteiligten Pkw kann gesagt werden, dass es sich um einen schwarzen Pkw der Marke Ford mit Moerser Städtekennung (MO) handelt. Ob es sich um das Model "Focus" handelt ist nicht bekannt. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren