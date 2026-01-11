Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Öffentlichkeitsfahndung

Polizei sucht mit Foto nach 43-jährigem Vermissten

Dinslaken (ots)

Seit dem 09.01.2026, 10:00 Uhr wird der 43-jährige Muhammed A. aus Dinslaken vermisst. Der Mann hat sich untypisch von seinem persönlichen Wohnumfeld entfernt. Er weist körperliche und kognitive Defizite auf und es besteht die Gefahr, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Muhammed A. wird wie folgt beschrieben:

-ca. 165 cm. groß, schlank, dunkle Haare, 3-Tage-Bart -bekleidet mit dunkler Trainingshose, schwarzer Jacke, grauen Schuhen -führt einen blauen Beutel mit.

Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, die u.a. durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Muhammed A. machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben?

