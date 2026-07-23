Polizei Homberg

POL-HR: Werkzeug aus Forstarbeitsmaschine gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.07.2026:

Gilserberg

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr und Mittwochmorgen, 07:20 Uhr, eine Forstarbeitsmaschine in einem Waldgebiet bei Gilserberg-Schönau auf und entwendeten daraus Werkzeuge.

Die Arbeitsmaschine war im Wald abgestellt und über die Straße "Vorm Wald" zu erreichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter die mit Vorhängeschlössern gesicherte Maschine gewaltsam auf und entwendeten aus dieser einen Werkzeugkasten sowie mehrere Spezialschlüssel. Der hierbei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Ein Förster hatte den Einbruch am Mittwochmorgen festgestellt und die Polizei verständigt.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Waldgebiet bei Schönau beziehungsweise im Bereich der Straße "Vorm Wald" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 bei der Polizei zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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