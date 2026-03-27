POL-HR: Sachbeschädigung auf Sportplatz in Niederbeisheim - 1600,- Euro Schaden
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.03.2026:
Knüllwald
Tatzeit: Montag, 23.03.2026, 08:00 Uhr, bis Donnerstag, 26.03.2026, 06:15 Uhr
Zwischen Montag, 23.03.2026, 08:00 Uhr und Donnerstag, 26.03.2026, 06:15 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Sportplatz in der Rengershäuser Straße in Niederbeisheim.
Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter zwei Sporthindernisse, die von der Freiwilligen Feuerwehr in Niederbeisheim genutzt werden. Die Unbekannten rissen die Hindernisse, die aus verschraubten Holzlatten und Trägern bestehen, gewaltsam auseinander.
Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Bei der Tat entstand ein Sachschaden von rund 1600,- Euro.
Die Polizei in Homberg ermittelt in dem Fall und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Sportplatzes beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.
Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle
Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell