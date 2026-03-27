Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung auf Sportplatz in Niederbeisheim - 1600,- Euro Schaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.03.2026:

Knüllwald

Tatzeit: Montag, 23.03.2026, 08:00 Uhr, bis Donnerstag, 26.03.2026, 06:15 Uhr

Zwischen Montag, 23.03.2026, 08:00 Uhr und Donnerstag, 26.03.2026, 06:15 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Sportplatz in der Rengershäuser Straße in Niederbeisheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter zwei Sporthindernisse, die von der Freiwilligen Feuerwehr in Niederbeisheim genutzt werden. Die Unbekannten rissen die Hindernisse, die aus verschraubten Holzlatten und Trägern bestehen, gewaltsam auseinander.

Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bei der Tat entstand ein Sachschaden von rund 1600,- Euro.

Die Polizei in Homberg ermittelt in dem Fall und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Sportplatzes beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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