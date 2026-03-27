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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unfallflucht mit verletzter Person

Schönborn (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 18:00 Uhr zur Verkehrsunfallflucht zwischen Schönborn und Bisterschied. Ein Autofahrer bog von Bisterschied kommend nach rechts auf die K11 auf, wobei es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Motoradfahrerin kam. Durch die Kollision stürzte die junge Fahrerin und wurde leichtverletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die verletzte Person und den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem Pkw handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen schwarzen VW Caddy.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |kup

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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