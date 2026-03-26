Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: E-Scooterfahrer unter Drogenverdacht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag um 15:20 Uhr wurde in der Jakobstraße ein E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 34-jährigen Fahrer aus dem Donnersbergkreis wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamin und THC (Tetrahydrocannabinol). Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht belegen, muss er mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen ihn auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |ank

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