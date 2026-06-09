Polizei Mettmann

POL-ME: Erneut Linienbus beschädigt: Polizei ermittelt - 2606033

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Erkrath (ots)

In Erkrath ist am Montag (8. Juni 2026) erneut die Glastür eines Linienbusses während der Fahrt beworfen und so zerstört worden. Seit April registrierte die Polizei damit insgesamt fünf solcher Taten.

Folgendes war geschehen:

Gegen 19:05 Uhr fuhr der Fahrer des Busses der Linie 780 über die Sandheider Straße in Richtung Kemperdick. Als er auf Höhe der Hausnummer 78 vorbeifuhr, hörte er plötzlich ein lautes Geräusch aus dem hinteren Teil des Busses - und musste feststellen, dass die hintere Eingangstür beworfen wurde und so zerstört worden war.

Der Busfahrer alarmierte daraufhin die Polizei, die im Umfeld nach möglichen Täterinnen oder Tätern fahndete, jedoch leider keine verdächtigen Personen antreffen konnte.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Bei dem Fall von Montagabend handelt es sich insgesamt bereits um die fünfte Tat dieser Art in Hochdahl. Erstmals registrierte die Polizei eine eingeworfene Bustür am 1. April 2026. Weitere Fälle ereigneten sich am 11. und am 15. April sowie am 6. Juni 2026. Eine Auflistung der Pressemeldungen, die hierzu veröffentlicht wurden, ist am Ende dieser Pressemeldung abrufbar.

Das Verkehrskommissariat Süd der Kreispolizeibehörde Mettmann hat entsprechende Ermittlungen in dieser Tatserie eingeleitet und zusammengeführt. Konkrete Hinweise auf Tatverdächtige haben sich bei den Ermittlungen noch nicht ergeben, weshalb die Polizei um Hinweise bittet.

Die Polizei fragt:

Wer hat möglicherweise eine der Taten beobachtet oder kennt unter Umständen den oder die Täter? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Rufnummer 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

Übersicht zu den bisher veröffentlichten Pressemeldungen zur Tatserie:

Pressemeldung zur Tat vom 11. April 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6254324

Pressemeldung zur Tat vom 15. April 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6256604

Pressemeldung zur Tat vom 6. Juni 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6289312

Zur Tat vom 1. April 2026 wurde keine Pressemeldung veröffentlicht, hier stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme zunächst nicht fest, wie der Schaden an der Glastür des Busses entstanden war. Der Busfahrer hatte den Schaden erst am Ende seiner Fahrt festgestellt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei aber davon aus, dass auch dieser Schaden Teil der Serie ist. Glücklicherweise wurde bislang niemand verletzt - der entstandene Schaden beläuft sich aber nach polizeilichen Schätzungen mittlerweile auf eine vierstellige Summe.

Die Polizei ermittelt wegen des Tatvorwurfs des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

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