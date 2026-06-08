Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsame Kontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Jugendkriminalität - 2606032

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Velbert (ots)

--- Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Velbert und der Kreispolizeibehörde Mettmann ---

In Velbert haben der kommunale Ordnungsdienst und die Polizei am vergangenen Freitag (5. Juni 2026) im Rahmen ihrer Ordnungspartnerschaft sowie des Projektes "zOOm" einen gemeinsamen Kontrolleinsatz zur Bekämpfung der Straßen- und Jugendkriminalität durchgeführt.

Im Einsatzzeitraum von 17 Uhr am Freitag bis 1 Uhr am Samstag (6. Juni 2026) kontrollierten die Kräfte hierbei mehrere Personen und Jugendgruppen in den Stadtbezirken Velbert-Langenberg und Velbert-Neviges. Ferner wurden vier Kioske und zwei Cafés aufgesucht. Hierbei mussten Polizei und das Ordnungsamt gleich mehrere Verstöße feststellen:

In einem Kiosk in Velbert-Langenberg stellten die Einsatzkräfte neben bauörtlichen Verstößen unter anderem auch fest, dass hier ohne die dafür benötigte Konzession Alkohol ausgeschenkt wurde. Außerdem wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Schwarzarbeit eingeleitet.

In dem Kiosk trafen die Polizistinnen und Polizisten zudem auf einen 50 Jahre alten Velberter. Da gegen den Deutschen ein offener Haftbefehl vorlag (zwei Jahre und sechs Monate wegen des Handels mit Betäubungsmitteln), wurde der Mann festgenommen und der JVA zugeführt.

Auch in zwei weiteren Kiosken wurden die Behörden fündig: Hier wurde ebenfalls ohne die benötigte Konzession Alkohol ausgeschenkt, zudem wurden Verfahren wegen Steuerhinterziehung und Verstößen gegen das Tabakerzeugnisgesetz eingeleitet. Insgesamt beschlagnahmten die Einsatzkräfte im Rahmen der Kontrollen 303 illegale Packungen mit "Snus", 168 Lachgas-Kartuschen und 67 illegale Vapes.

Insbesondere im Bereich des Busbahnhofes in Velbert-Neviges konnte die Polizei zudem durch aufklärerische Maßnahmen und Personenkontrollen mehrere Jugendgruppierungen antreffen und sich so ein Bild über deren Zusammensetzung machen. Im Rahmen dieser Kontrollen stellten die Einsatzkräfte unter anderem ein verbotenes Tierabwehrspray bei einem 17-jährigen Deutschen sicher.

Alle gewonnenen Erkenntnisse finden nun Einfluss in die weitere Lagebewertung von Polizei und Ordnungsbehörde - weitere gemeinsame Schwerpunkteinsätze dieser Art sind in Planung.

Was bedeutet das "zOOm-Projekt"?

Die Abkürzung "zOOm" steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von zOOm nehmen die Polizistinnen und Polzisten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus.

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