Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zünden Altkleidercontainer an: Polizei bittet um Hinweise - 2606029

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Ratingen (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben in der Nacht auf Samstag (6. Juni 2026) einen Altkleidercontainer in Ratingen in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gegen 1:40 Uhr Feuerwehr und Polizei, weil er an der Minoritenstraße auf Höhe der Hausnummer 10 einen brennenden Altkleidercontainer festgestellt hatte. Der brennende Container auf dem Parkplatz konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass ein Übergreifen des Feuers verhindert werden konnte.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen: Wer hat zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu möglichen Täterinnen oder Tätern geben? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 zu erreichen.

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