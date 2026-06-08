Polizei Mettmann

POL-ME: 32-jährige Pedelec-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - 2606031

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Velbert (ots)

Am Sonntag, 7. Juni 2026, stürzte in Velbert eine 32-jährige Pedelec-Fahrerin. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15:15 Uhr befuhr die Velberterin mit ihrem Pedelec die Hohlstraße in Richtung Dr. Hans-Karl-Glinz-Straße. Als sie in Höhe der Hausnummer 53 wegen des starken Gefälles abbremste, verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte.

Die Frau wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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