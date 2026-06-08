Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606030

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Haan / Erkrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Dienstag, 2. Juni 2026, wurde auf der Bachstraße in Haan ein Fiat 500 auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Kindergartens beschädigt. Die Nutzerin des grauen Kleinwagens hatte ihr Auto gegen 7:20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Gegen 17:20 Uhr kehrte sie zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden in Höhe des linken vorderen Radkastens fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Freitag, 5. Juni 2026, gegen 9 Uhr, parkte der Nutzer eines Autos der Marke XPENG G6 mit Frankfurter Kennzeichen (F) seinen Wagen in einer Parkbucht an der Straße Trills in Höhe der Hausnummer 18 in Erkrath-Hochdahl. Gegen 14:45 Uhr kehrte er zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Lackkratzer am hinteren linken Kotflügel fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

In der Zeit von Freitagabend, 5. Juni 2026, bis Samstagmorgen, 6. Juni 2026, wurde eine Grundstücksmauer an der Schillerstraße beschädigt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, fuhr in der Zeit von 18 Uhr bis 10:30 Uhr ein Auto so stark gegen die Mauer, dass Steine herausbrachen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen entfernte sich der Fahrer oder die Fahrerin von der Unfalllörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Freitagmittag, 5. Juni 2026, kollidierte auf der Turnerstraße in Langenfeld der Fahrer eines E-Scooters mit der Fahrerin eines Pedelecs, wobei die Fahrerin verletzt wurde. Gegen 12:20 Uhr befuhr ein circa 15 Jahre alter Jugendlicher auf einem E-Scooter aus Richtung Konrad Adenauer Gymnasium kommend, die Straße Auf dem Sändchen. In Höhe der Einmündung zur Turnerstraße hatte er die Absicht, den dortigen Durchgang zwischen den Pollern zu befahren. Hierbei stieß er gegen das entgegenkommende Pedelec einer 58-Jährigen, die zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Jugendliche half der Frau zunächst, entfernte sich dann jedoch von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Der E-Scooter-Fahrer kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 15 Jahre alt - kurze blonde Haare - bekleidet mit einem hellblauen T-Shirt und einer hellblauen kurzen Trainingshose - trug vermutlich weiße Schuhe

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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