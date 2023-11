Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht maroden Transporter aus dem Verkehr - Haan - 2311073

Mettmann (ots)

In Haan hat die Polizei am Montag (20. November 2023) bei allgemeinen Verkehrskontrollen einen völlig maroden Transporter aus dem Verkehr gezogen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 13 Uhr war einem Motorrad-Polizisten an der Elberfelder Straße ein Mercedes Sprinter mit Wuppertaler Zulassung aufgefallen, der schon auf den ersten Blick einen verkehrsunsicheren Eindruck machte, weil das Fahrzeug ganz augenscheinlich erheblich überladen war.

Bei der anschließenden Kontrolle des mit drei Personen besetzten Fahrzeugs stellte sich dann heraus, dass sich der 28-jährige Fahrer ohne Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland aufhält. Das darüber unterrichtete Ausländeramt übernahm hierzu die Sachbearbeitung. Die Person wurde inhaftiert und soll nach eingeholter gerichtlicher Anordnung unmittelbar ins Heimatland (Nordmazedonien) abgeschoben werden. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts gestellt.

Zudem bestätigte sich auch der Verdacht der Überladung des Fahrzeugs. So wog der für 3,5 Tonnen zugelassene Mercedes 4.950 Kilogramm - was einer Überladung von rund 42 Prozent entspricht. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass beide Reifen der Vorderachse vollkommen heruntergefahren waren. An einem Reifen war sogar bereits das Karkassen-Gewebe erkennbar.

Für diese Ordnungswidrigkeiten werden gesonderte Anzeigen gegen den Fahrzeugführer und den verantwortlichen Halter des Fahrzeugs gefertigt. Eine Weiterfahrt des Fahrzeugs wurde unterbunden.

