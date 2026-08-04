Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: BAB 226 - Dänischburg

PKW fängt während der Fahrt Feuer

Lübeck (ots)

Am Montagabend (03.08.2026) geriet auf der Bundesautobahn 226 ein Pkw in Vollbrand. Der Fahrer und die vier Mitfahrenden konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde der zerstörte Pkw abgeschleppt.

Gegen 22:00 Uhr befuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer die Bundesautobahn 226 in Richtung Bad Schwartau. Kurz hinter der Anschlussstelle Dänischburg hätten sich unvermittelt sämtliche Warnlampen eingeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt habe der 41-Jährige aus dem Kreis Stormarn auch eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum wahrgenommen. Daraufhin habe er den Hyundai auf den Standstreifen gelenkt und dort gehalten.

Als die zwischenzeitlich alarmierten Rettungskräfte eintrafen, hatten die fünf Fahrzeuginsassen den Pkw bereits verlassen. In dem Fahrzeug hatten sich neben dem Fahrer ein Kind, zwei Jugendliche sowie ein Mann mit einer Gehbehinderung befunden. Der 41-jährige Fahrer hatte sich beim Herausheben des Mannes leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Der Pkw befand sich im Vollbrand und wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Ratekau und Sereetz gelöscht. Anschließend wurde der Hyundai von einem Abschleppdienst von der Bundesautobahn entfernt. Durch den Brand sind auf dem Standstreifen Schäden an der Fahrbahn entstanden.

Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

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