Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin-Süsel

Hakenkreuze auf Brücke, Findlinge und Fahrbahn geschmiert - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Samstagmorgen (01.08.2026) stellte eine Passantin ein aufgesprühtes Hakenkreuz auf einer Holzbrücke am Kleinen Eutiner See fest und alarmierte die Polizei. Am Samstagabend erkannte die Polizei nach einem Zeugenhinweis weitere Hakenkreuze in der Nähe der Abfahrt Braak bei Eutin. In allen Fällen ermittelt das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Lübeck unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

Gegen 08:15 Uhr bemerkte eine Zeugin das in neonorangener Farbe aufgesprühte Hakenkreuz auf den Bohlen einer Holzbrücke nahe der Straße Lübsche Koppel. Am späten Nachmittag, gegen 17.00 Uhr, wurden die Beamten der Polizeistation Süsel zu vier weiteren Schmierereien unweit der Abfahrt Braak nahe der Bundesstraße 76 gerufen. Mittig der Fahrbahn der Braaker Landstraße (Landesstraße 184) erkannten die Polizisten ein ebenfalls in neonorangener Farbe aufgesprühtes Hakenkreuz, weitere Hakenkreuze befanden sich in der gleichen Farbe auf Findlingen neben der Fahrbahn.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe prüft das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck einen möglichen Zusammenhang. Die Ermittler suchen Zeugen, denen am Freitagabend oder in der Nacht zu Samstag (01.08.2026) verdächtige Personen im Bereich der Lübschen Koppel oder auf der Landesstraße 184 nahe der Abfahrt Braak der an Bundestraße76 aufgefallen sind.

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