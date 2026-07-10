Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Morbach - Zeugen gesucht

Morbach (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, dem 09. Juli in der Zeit von 6:30 Uhr bis 12:05 Uhr durch Aufbrechen eines rückwärtigen Fensters Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Höhenweg in Morbach. Die Täter durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu dem Tathergang, dem/ den unbekannten Tätern und ggfls. einem Fluchtfahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion in Morbach gegeben werden.

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