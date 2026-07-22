Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 21.07.2026 kam es um 23:05 Uhr in der Dunantstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher nach dem Unfall unerlaubt entfernte. Ein Kleinwagen befuhr die Dunantstraße von der Pasteurstraße kommend und wollte in der Dunantstraße wenden. Dabei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß geparkten schwarzen BMW SUV. Der Halter des beschädigten Fahrzeugs konnte den Zusammenstoß akustisch wahrnehmen und sah auch noch, wie sich der unfallverursachende PKW entfernte. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von EUR 500. |PIZW

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