Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-BAB1 - Lensahn

Motorradfahrerin auf der BAB 1 bei Lensahn schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (02.08.2026) ist eine 36 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der BAB1 bei Lensahn schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen prallte die Frau aus dem Kreis Plön mit ihrer Yamaha auf der linken Fahrspur gegen das Heck eines auf den linken Fahrstreifen wechselnden PKW. Während der Unfallaufnahme musste die BAB1 in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden.

Gegen 17:50 Uhr befuhr die 36-Jährige Motorradfahrerin mit ihrer Yamaha die BAB 1 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Fehmarn. Zwischen den Anschlussstellen Neustadt Pelzerhaken und Lensahn soll nach derzeitigem Sachstand die Fahrerin eines Toyota vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben. In diesem Zusammenhang prallte die Kradfahrerin etwa 1000 Meter vor der Anschlussstelle Lensahn gegen das Heck des Toyota und stürzte auf die Fahrbahn.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten die schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Frau aus dem Kreis Plön in ein Krankenhaus, die 50-jährige Fahrerin des Toyota aus dem Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen erlitt leichte Verletzungen. Sowohl an dem Krad als auch an dem PKW entstanden erhebliche Sachschäden, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache führt jetzt das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, gegen 19:15 Uhr war die BAB1 wieder frei.

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