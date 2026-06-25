Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt in Holstein

Motorrollerbrand Am Binnenwasser in Neustadt/ Holstein - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (24.06.2026) brannte Am Binnenwasser in Neustadt in Holstein ein abgestellter Motorroller vollständig ab. Menschen wurden nicht verletzt, jedoch durch Hitze auch ein neben dem Roller stehendes Wohnmobil beschädigt. Die Kriminalpolizei in Neustadt/ Holstein hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet und sucht weitere Zeugen.

Gegen 23:35 Uhr bemerkte eine Zeugin von der Schiffbrücke in Neustadt kommend aus einiger Entfernung ein kleines Feuer. Die Annahme, die Flammen würden von einem Grill ausgehen, bestätigte sich nicht. Hingegen stellte die Frau den Brand eines Motorrollers auf einer Grünfläche Am Binnenwasser nahe des Parkplatzes Klosterhof fest. Das Feuer vergrößerte sich in kurzer Zeit. Die von den Flammen ausgehende Hitze beschädigte auch ein Kunsttoffteil eines vor Ort abgestellten Wohnmobils.

Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten durch ihren Löscheinsatz eine Ausbreitung des Feuers auf andere Fahrzeuge. Der Motorroller brannte fast vollständig bis auf den Rahmen nieder. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Warum das Feuer ausbrach, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei in Neustadt. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die am Mittwochabend zwischen 23.00 Uhr und 23.35 Uhr den Brandausbruch Am Binnenwasser beobachtet und in unmittelbarer Nähe möglicherweise auch Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 04561-6150 entgegen.

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